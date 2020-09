Atlantia-Cdp, cessione a un passo. Aspi vale 11 miliardi. Titolo boom

Autostrade, Atlantia-Cdp accordo trovato. Valutazione di 11 miliardi

Si va verso l'intesa tra Atlantia e Cdp per l'uscita di scena dei Benetton da Autostrade. Improvvisa accelerata della trattativa, che potrebbe anche chiudersi a breve, visto che è prevsto già per oggi un incontro tra i due ad Palermo e Bertazzo. La svolta - si legge su Repubblica - potrebbe essere ormai imminente.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, la famiglia Benetton starebbe lavorando con il governo per una soluzione in due tappe. Il punto di arrivo, come era stato concordato in luglio, prevede che Edizione, attraverso la sua controllata (al 30%) Atlantia, si sganci da Aspi, titolare della concessione su Autostrade, e questa trovi una nuova sistemazione, con l’ingresso con una quota importante di Cdp. Il percorso in due tappe prevede – secondo la ricostruzione di Bloomberg - che una quota pari al 70% di Aspi venga scorporata da Atlantia (attualmente all’88%).

La nuova società - prosegue Repubblica – sarebbe a questo punto oggetto di un aumento di capitale da sei miliardi, riservato all’ingresso di Cdp e di altri investitori. I mezzi freschi in entrata nella società sarebbero poi usati - per quattro miliardi - per pagare una parte di debito di Autostrade e il resto per comprare il rimanente 18% che Atlantia ha ancora nella società, post spin off.

L’operazione comporta una valutazione iniziale di Aspi pari a 11 miliardi di euro e dovrebbe essere completata nella primavera del 2021. Lo schema ha il vantaggio di non penalizzare la quota del 12% di Aspi controllata da Allianz e dai cinesi di Silk road, uno degli ostacoli all’individuazione di una soluzione per portare al ridimensionamento di Benetton in Atlantia senza danneggiare troppo gli altri soci.

Immediata la reazione della Borsa dove non si arresta la corsa di Atlantia. Il titolo e' ora stato fermato in volatilita' quando segna un +15,86% a 15,6 euro, sui livelli di inizio giugno. Oggi inoltre è previsto un incontro tra Palermo di Cdp e Bertazzo di Atlantia mentre domani e' convocato un cda straordinario di Atlantia.