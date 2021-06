Atlantia, modello Exor:buyback da 1-2 mld, 600 mln di cedole e venture capital

Corre veloce Atlantia in borsa dopo gli incontri dell'amministratore delegato Carlo Bertazzo con la comunità finanziaria in cui la holding infrastrutturale controllata dai Benetton ha presentato il suo futuro dopo la cessione di Autostrade per l’Italia. E sprinta (mentre scriviamo guadagna oltre il 3,5%) perché evidentemente la cessione della rete, al di là degli annunci di facciata dell’ala oltranzista del Movimento 5 Stelle, non è stata un esproprio e, soprattutto, non è un dramma per cui strapparsi i capelli. Prima di tutto perché il capitolo più spinoso, cioè quello dei risarcimenti, è stato risolto in modo da non gravare interamente sulle spalle di Atlantia.





Per le “indemnities” relative al Ponte Morandi, i primi 150 milioni saranno a carico della holding, la quota fino a 459 milioni sarà ripartita al 75% su Atlantia e al 25% sulla cordata guidata da Cdp, oltre quella soglia sarà tutto in capo ai nuovi acquirenti. Per quanto riguarda la Variante di Valico, i rimborsi potranno essere un problema della holding fino a un massimo di 412 milioni. Senza contare che la creatura guidata dalla famiglia Benetton potrà ottenere il 50% dei rimborsi per mancato fatturato causa Covid anche se non fa più parte di Aspi. Alla fine, dunque, non certo un dramma ma piuttosto un punto da cui ripartire, con 8 miliardi di euro nelle casse.

Per questo ieri sera sono state definite le linee guida per la gestione delle risorse finanziarie. La prima, ottima notizia per gli investitori è quella relativa alla distribuzione del dividendo a partire dalla presentazione del bilancio 2021 (presumibilmente tra marzo e aprile del 2022) per complessivi 600 milioni di euro. La previsione di crescita della cedola è prevista tra il 3 e il 5% grazie alla generazione di cassa del portafoglio. Ma che cosa verrà fatto con la liquidità derivante dalla cessione di Aspi?





Prima di tutto una cifra compresa tra uno e due miliardi verrà destinata a un’operazione di buyback delle azioni della holding. Una quota consistente se si pensa che l’intera capitalizzazione di mercato, a prezzi attuali, è intorno ai 13,6 miliardi di euro. Le altre risorse invece verranno destinate a diverse operazioni di consolidamento – eventualmente anche tramite M&A – di alcuni business strategici. C’è la volontà di potenziare la propria presenza nel sistema aeroportuale. Attualmente, infatti, la holding detiene la quasi totalità (per la precisione il 99,38%) di Aeroporti di Roma e la maggioranza assoluta (64%) di quello di Nizza. Il tema degli aeroporti è di enorme attualità.

(Segue: i nuovi investimenti di Atlantia)