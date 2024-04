Atos, investimento da 36 milioni di euro per l'apertura della nuova sede a Bari

Atos crolla in Borsa dopo l'annuncio della ristrutturazione del debito

Atos scivola in Borsa. La multinazionale informatica francese, nella giornata di oggi, ha perso oltre 13 punti percentuali sul listino di Parigi. A pesare sulle azioni è la ristrutturazione del debito, pari a 1,2 miliardi di euro tra prestiti, cash e garanzie. Atos è alla ricerca, infatti, di 600 milioni di euro di liquidità e 600 milioni di euro in linee di credito per sostenere la propria attività nel 2025.

Lo ha fatto sapere la stessa società nella nota diffusa a seguito della presentazione del piano di ristrutturazione presentato ai creditori, con il quale il gruppo prevede di ridurre il proprio indebitamento di 2,4 miliardi di euro entro il 2026, posticipando le scadenze rimanenti nei 5 anni successivi.