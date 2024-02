Auchan, crolla il colosso francese. Persi nel 2023 oltre 370 mln di euro

Auchan, conti in rosso nel 2023: persi oltre 370 mln di euro

Il colosso della distribuzione francese Auchan ha vissuto un altro anno finanziario "difficile" e ha archiviato il 2023 con una perdita netta di 379 milioni di euro, rispetto all'utile di 33 milioni dell'anno precedente. Il gruppo, quinto player del settore in Francia dietro E.Leclerc, Carrefour, Intermarché e Système U, ha visto i ricavi diminuire dell'1,7% al 32,9 miliardi nel 2023, nonostante l’aumento dei prezzi che sta stimolando le vendite dei distributori.

Il direttore finanziario, Ludovic Delcloy, ha parlato in una conferenza stampa a Parigi di "un anno difficile in un contesto difficile", evocando due principali elementi esplicativi, da un lato "la guerra Russia/Ucraina", dall'altro l'inflazione che ha inciso significativamente sui costi fissi del distributore, "con 348 milioni di euro di costi operativi aggiuntivi" rispetto al 2022, "esclusi i Paesi in guerra".