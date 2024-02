Pnrr, nel 2023 spesi 45 miliardi. Ma restiamo sotto il 50% dei fondi ricevuti

Nel 2023 l'Italia è arrivata a quota 45,6 miliardi: sono questi i soldi del Pnrr che l'Italia è riuscita a spendere. Ovvero meno della metà rispetto ai 101,93 miliardi incassati fino ad oggi. Sono questi i dati forniti dal ministero dell'Economia e contenuti nella relazione presentata al parlamento, che espone il relativo riparto per amministrazioni centrali titolari delle misure. Il dato si riferisce al Pnrr ante revisione, il quale considera anche le spese (pari a circa 2,6 miliardi di euro) relative alle misure spostate dal Piano per effetto della decisione del consiglio Ecofin dell’8 dicembre 2023. La spesa effettuata nel 2023 è stata di 21,1 miliardi di euro, valore di poco inferiore a quanto registrato cumulativamente nel biennio 2021-2022. ''E' importante segnalare che il dato si riferisce alla spesa effettuata dai soggetti attuatori come riscontrabile dal sistema di monitoraggio Regis e potrebbe, quindi, in alcuni casi risultare incompleto qualora le amministrazioni non abbiano provveduto a registrare le singole operazioni'', si sottolinea nel rapporto.

Pnrr, Fitto: "Dati spesa sottodimensionati, posso essere già aggiornati"

"I numeri contenuti nella relazione del Pnrr ''sono assolutamente sottodimensionati perché molti enti attuatori non hanno caricato sul programma Regis una spesa già effettuata''. ''Il dato può essere tranquillamente già aggiornato'' perché è stata fatta ''una stima prudenziale e reale che non tiene conto del mancato caricamento sulla piattaforma'' di una serie di spese. Lo afferma il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, presentando la relazione sul Piano nazionale di ripresa e resistenza. Nel decreto legge che sarà presentato nei prossimi giorni ''inseriremo degli elementi che daranno una accelerazione nell'inserimento dei dati sul sistema Regis. Questo impatterà non poco".

L'attuazione del Pnrr "ci porterà nel 2024 a misurarci con il conseguimento dei 39 obiettivi e traguardi associati alla sesta rata, pari a 9,6 miliardi di euro, e dei 74 obiettivi e traguardi connessi alla settima rata, pari a 19,6 miliardi di euro". Lo si legge nella premessa del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Relazione sullo stato di attuazione del Pnrr al Parlamento approvata dalla Cabina di Regia Pnrr. "Sapremo farlo al meglio -scrive il premier- solo se continueremo a interpretare questo impegno come un lavoro di squadra, determinando un’accelerazione decisiva per l’incremento della spesa delle risorse stanziate e per la rapida implementazione delle nuove misure inserite nel Piano".