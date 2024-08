Auto elettriche, sorpasso storico: la tedesca Bmw batte Tesla nelle vendite. È la prima volta in Europa

Bmw vs Tesla, i tedeschi battono Elon Musk: rally delle vendite grazie al SUV compatto iX1, il SUV coupé iX2 e le berline i4

I tedeschi battono il colosso dell’automotive elettrico guidato da Elon Musk: per la prima volta in Europa Bmw ha superato Tesla nel numero di vetture green vendute. Un dato che segna una svolta nel mercato dei mezzi a batteria, secondo l’ultima analisi condotta da Jato Dynamics, istituto britannico specializzato nel settore. Ma quali sono i fattori che hanno contribuito a questo sorpasso? E l'impatto sul futuro del colosso green dell'automotive?

Nel solo mese di luglio, Bmw ha registrato un incremento del 35% nelle vendite di auto elettriche, con 14.869 vetture immatricolate, superando così Tesla, che ha visto un calo del 16%, fermandosi a 14.561 esemplari. Un cambio di passo epocale per il settore, considerato che Tesla è stata a lungo vista come la forza dominante e innovativa nel campo delle auto elettriche.

Il fattore chiave dietro il successo di Bmw è l'introduzione di nuovi modelli elettrici che hanno saputo catturare l'interesse del pubblico. In particolare, il SUV compatto iX1, il SUV coupé iX2 e le berline i4 e i5 si sono distinti per le loro prestazioni e design innovativo. Veicoli che non hanno solo ampliato la gamma di opzioni disponibili per i consumatori interessati alle auto elettriche, bensì posizionato Bmw come leader in questo segmento in crescita.

Ma mentre Bmw celebra il suo successo, Tesla si trova a fare i conti con diverse sfide. Oltre alle vendite in calo, l'azienda guidata da Elon Musk sta affrontando una crisi reputazionale sia sul fronte "consumatori" che "mercati finanziari". Le indagini in corso negli Stati Uniti su alcuni aspetti legati alla tecnologia e presunti difetti di fabbricazione non hanno fatto altro che alimentare discussioni. Nonostante ciò, va detto che il modello Y di Tesla si conferma ancora il più venduto nella categoria delle auto elettriche, segno che l'interesse per il marchio è ancora alto.

Nel complesso, il mercato delle auto elettriche è in continua trasformazione, e il sorpasso di Bmw su Tesla è solo uno degli elementi che segnano questa fase di transizione. La comparsa di nuovi attori, come il costruttore cinese Byd, insieme a una generale riduzione della domanda causata dalla mancanza di incentivi e dalle incertezze sul futuro della mobilità elettrica, stanno rimodellando il panorama competitivo. In questo contesto, le aziende automobilistiche sono chiamate a innovare costantemente e ad adattarsi alle esigenze di un mercato sempre più esigente e consapevole.

L'avvicendamento al vertice delle vendite di auto elettriche in Europa tra Bmw e Tesla è un segnale delle dinamiche in continua evoluzione nel settore dell'automotive. Se da un lato questo risultato sottolinea l'importanza dell'innovazione e dell'aggiornamento costante della gamma di prodotti, dall'altro mette in luce le sfide che i marchi storici e quelli emergenti devono affrontare in un mercato in rapida trasformazione. Osservare come si svilupperà questa competizione nei prossimi mesi sarà fondamentale per comprendere le direzioni future dell'auto elettrica.