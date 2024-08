Auto, Poste interrompe il leasing con Stellantis e crea la sua flotta: 30 mila veicoli sotto la gestione della newco Postego S.p.A.

Poste Italiane prende il volante: 30 mila veicoli sotto la gestione diretta di Postego S.p.A.

Poste Italiane, guidata da Matteo Del Fante, ha deciso di rafforzare il controllo sulla propria vasta flotta aziendale, la più grande d'Europa, creando una nuova società ad hoc: Postego S.p.A. Con una flotta complessiva di circa 30.500 veicoli, di cui 21.100 a quattro ruote, 6.200 tricicli, 600 quadricicli e 2.600 motorini, la nuova società mira ad accelerare la transizione ecologica del gruppo. La flotta, già parzialmente elettrificata con quasi 6.000 veicoli a emissioni zero, sarà progressivamente internalizzata e gestita direttamente da Postego S.p.A., controllata al 100% da Poste Italiane.

Una mossa che rappresenta un cambio di strategia rispetto al passato, quando Poste Italiane aveva optato per il noleggio dei veicoli, come avvenuto con l'accordo siglato a giugno 2022 con il gruppo Stellantis per la fornitura di 17.000 mezzi dei marchi Fiat, Opel e Peugeot, tramite le società Leasys e Leaseplan. Ora invece, come riportato da Milano Finanza, la scelta di internalizzare la gestione della flotta consentirà a Poste Italiane di personalizzare i mezzi in base alle proprie esigenze operative e di modulare la durata dei servizi.

Allo stesso tempo il gruppo di Del Fante sta cercando nuove soluzioni per quanto riguarda la consegna, sperimentando sistemi come i droni e le auto a guida autonoma. Non a caso, proprio di recente, è stato avviato un progetto pilota per il trasporto merci con droni tra Bagnoli e Procida, parte del Programma di ricerca e innovazione del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, a cui partecipano Poste e Leonardo, finanziato dal Miur e coordinato dal Politecnico di Torino. Con questo progetto si prevede l'impiego di droni cargo per il trasporto di carichi fino a 40 kg, con l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione e la digitalizzazione del servizio.

L’internalizzazione della flotta e l’adozione di tecnologie avanzate si inseriscono nel più ampio piano industriale quinquennale di Poste Italiane, che punta a trasformare il gruppo attraverso innovazione, sostenibilità e digitalizzazione, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.