Autogrill, -45% ricavi gennaio-aprile a 530 milioni. Tondato conferma i target

Autogrill ha riportato nei primi quattro mesi dell'esercizio 2021 ricavi pari a 530,7 milioni di euro, in calo del 44,9% a cambi correnti rispetto al corrispondente periodo 2020. I ricavi like for like sono scesi del 41%. Al 30 aprile 2021 i punti vendita aperti sono il 64% del totale.

Secondo quanto spiega la societa' in una nota il trend sta mostrando un miglioramento nel mese di aprile "grazie al continuo avanzamento delle campagne di vaccinazione, cosi' come della ripresa del traffico". Il canale autostradale nei primi quattro mesi si e' mostrato piu' resiliente degli altri registrando una flessione del 3,8% a cambi correnti rispetto a un anno fa, mentre per quello aeroportuale la contrazione e' del 59,1%.

Autogrill conferma la guidance al 2021 e gli obiettivi al 2024, rivisti lo scorso 31 marzo 2021 per riflettere l'impatto della cessione del business autostradale statunitense. Al 30 aprile 2021, e includendo un nuovo term loan da 100 milioni di euro, Autogrill conta su cassa e linee di credito disponibili per complessivi 600 milioni di euro.