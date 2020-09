Autogrill, ricavi a €1,4 mld al 31 agosto (-55,7%)

Nei primi otto mesi dell'anno al 31 agosto, Autogrill ha registrato ricavi pari a 1,4 miliardi di euro, in calo del 55,7% (a cambi correnti) a causa del perdurare delle conseguenze del Covid-19 sul settore dei viaggi. Solo ad agosto, il gruppo ha registrato ricavi in calo del 61,2% a cambi costanti.

Per quanto riguarda i singoli canali, quello autostradale si è dimostrato più "resiliente" rispetto agli altri, come riportato in una nota, con un trend in "costante miglioramento", mentre negli aeroporti la performance è "ancora debole", con alcuni paesi ancora non accessibili o che impongono la quarantena. Ripresa più lenta negli altri canali, soprattutto a causa dell’incremento del trend del lavoro da remoto.

Per quanto riguarda le nuove aperture e chiusure, la razionalizzazione della presenza del gruppo in Europa è stata parzialmente compensata dalle nuove aperture negli aeroporti in Nord America (Denver, Fort Lauderdale, Las Vegas e Seattle).

Alla fine del periodo la cassa e le linee di credito disponibili per il gruppo ammontavano a circa 500 milioni, in linea con fine giugno.