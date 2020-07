Autostrade, Atlantia e Cdp accordo lontano."I Benetton vogliono perdere tempo"

La vicenda Autostrade non è affatto chiusa. Accordo in alto mare tra i Benetton e Cassa Depositi e Prestiti. La sensazione degli uomini che seguono il dossier - si legge sul Fatto Quotidiano - è unanime: i Benetton, attraverso Atlantia, “stanno solo perdendo tempo” e non sembrano voler arrivare a un accordo per l’ingresso della pubblica Cassa depositi e prestiti nella controllata Autostrade per l’Italia, primo passo per l’uscita della famiglia dal concessionario. Era questo l’accordo col governo per chiudere il capitolo del disastro del Ponte Morandi di Genova.

Ieri è stata un’altra giornata, la seconda, di trattative infruttuose tra gli uomini di Atlantia e quelli di Cdp. La holding controllata dai Benetton ha cambiato idea tre volte in dieci giorni. “I Benetton stanno facendo melina”, racconta chi lavora al dossier. Altro punto di scontro è la manleva che Cdp vuole da Atlantia per evitare di rispondere del contenzioso giudiziario e degli eventuali effetti delle scarse manutenzioni. Oggi al ministero delle Infrastrutture inizia la trattativa sulla nuova concessione, da cui dipenderà il valore (e quindi il prezzo) di Aspi. Ma i Benetton lanciano segnali preoccupanti.