Autry Action People, il brand di sneaker corre e punta ai 100 mln di fatturato

Autry Action People punta ai 100 mln di fatturato dopo l'ottimo bilancio 2021. In arrivo uno show-room in autunno

Autry Action People non si ferma. Il brand di sneaker di alta gamma ha chiuso lo scorso marzo il bilancio 2021, basato su 15 mesi di operatività, con un fatturato di 30 milioni di euro ed ebitda pari a 9 milioni.

“Il 2021”, dichiara Mauro Grange, AD di Fine Sun e di Autry Action People, “si è concluso al di sopra delle nostre già ambiziose aspettative. Il 2022 sta confermando un trend molto positivo e siamo determinati ad implementare ulteriormente il percorso già intrapreso relativamente all’innovazione di prodotto, al consolidamento dell’organizzazione all’internazionalizzazione e alla digitalizzazione”.

L’Italia rappresenta il primo mercato europeo seguito da Francia e Germania, oltre i confini del Vecchio Continente la label raccoglie grandi successi in Corea e Giappone. Il marchio ha definito un importante piano di demand creation e si appresta a siglare nuovi accordi distributivi con partner prestigiosi proprio nel Paese del Sol Levante e in Sud America.

“Visti gli ottimi risultati di sell out puntiamo a raggiungere i 100 milioni di euro nel 2022 e i 200 milioni nell’esercizio successivo. Nel primo trimestre del prossimo anno approderemo anche in Cina attraverso una distribuzione inizialmente digital con un partner locale”, aggiunge il manager.

Come riporta Pambianco, oltre all’headquarter di Dolo, Autry Action People conta attualmente una filiale a New York aperta con il supporto dell’agenzia Plus Plus che porterà, nel corso del prossimo esercizio, alla creazione della società Autry International Usa. Il marchio ambisce ad essere presente sul territorio a stelle e strisce in cento doors entro l’anno. Questo autunno si aggiungeranno inoltre uno showroom milanese in zona Fondazione Prada e una filiale con showroom nel quartiere Le Marais di Parigi. È in cantiere anche un format retail per il prossimo anno 2023, iniziando da Milano e New York.

Il progetto creativo di Autry Action People prevede il lancio di limited edition in collaborazione con i più prestigiosi wholesaler come Antonia e Sugar, l’ideazione di partnership con e altri brand e il rafforzamento del canale retailattraverso corner e pop up dedicati. A settembre verrà lanciata una capsule ispirata al tennis con il department store statunitense Saks Fifth Avenue.