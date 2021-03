Axa, Patrick Cohen nuovo ceo della compagnia in Francia

Patrick Cohen, ceo di Axa Italia dal 2013, dal 3 maggio andrà alla guida di Axa Francia, che vanta di essere la più grande compagnia assicurativa francese. Si tratta di un passo particolarmente importante per il giovane amministratore delegato parigino perchè, come si apprende da Ansa.it, ha "tracciato una storia di successo e portato l'Italia a consolidare la sua posizione tra i dieci mercati chiave del Gruppo Axa. In questi anni Axa Italia ha segnato una crescita profittevole, che ha permesso alla Compagnia di guadagnare quote di mercato", spiega la compagnia in una nota.

Patrick Cohen nuovo ceo di Axa Francia

"Desidero ringraziare di cuore Patrick per il grande lavoro svolto in oltre quattro anni e sono molto felice che assuma questo importante ruolo nel Gruppo Axa. Patrick e' stato determinante nel processo di riposizionamento di Axa Italia, grazie alla sua leadership e alla sua spinta centrata su l'innovazione per i clienti e la trasformazione tecnologica", afferma Antimo Perretta, ceo di Axa Europa e Presidente di Axa Italia. "Gli auguro - aggiunge - grande successo e soddisfazione in questo nuovo ruolo e avro' il piacere di continuare a lavorare da vicino con lui nel Management Committee di Gruppo. Per noi l'Italia e' un mercato strategico sul quale abbiamo grande ambizione e su cui continueremo ad investire ed e' gia' stato avviato il processo di selezione del successore, che avra' il compito di proseguire in continuita', su questa strada di successo con una speciale attenzione ai clienti e ai nostri agenti".

Cohen ha definito e implementato con successo una "strategia molto chiara, centrata su l'innovazione e la soddisfazione dei clienti, coniugandola con un impegno concreto nell'affrontare le grandi sfide sociali del nostro tempo: salute, ambiente, inclusione sociale", aggiunge la nota di Axa. Insieme alla squadra di direzione si e' concentrato su qualita' del servizio al cliente, digitale, eccellenza tecnica ed efficienza, portando a compimento un vasto programma di trasformazione centrato su tecnologia e dati. Sotto la sua guida Axa e' stata "pioniera - prosegue - di innovazione, distinguendosi in particolare nel settore della Salute, della Telemedicina e della Prevenzione diagnostica. Sul fronte interno ha promosso una forte cultura centrata su inclusione, empowerment e azione che ha portato Axa Italia alla certificazione Top Employer e ad essere per la prima volta sul podio del Best Employer".

Patrick Cohen nuovo ceo di Axa Francia: chi saranno i successori?

Raffica di nuove nomine nelle prime linee del gruppo Axa 'per realizzare il nuovo piano strategico' presentato lo scorso dicembre. Il 'corporate center' - indica un comunicato - 'evolvera' verso un'organizzazione piu' semplice' e sarà 'pilotato da due deputy-Ceo', Frederic de Courtois e George Stansfield. De Courtois tornera' in Axa dal primo agosto, dopo avere lasciato il primo febbraio il gruppo Generali, a cui era per altro approdato in provenienza dalla stessa Axa e sarà incaricato delle finanze e degli investimenti, della gestione dei rischi, della strategia e della riassicurazione ceduta. Stansfield avra' invece la responsabilità sul settore giuridico, le risorse umane, l'audit, la conformita' e gli affari pubblici, oltre alla supervisione della comunicazione, del marchio e dello sviluppo sostenibile. Inoltre - precisa Axa - Etienne Bouas-Laurent, attuale direttore finanziario del gruppo, diventerà ceo di Axa Belgique dal primo luglio e saraà sostituito quale cfo da Alban Mailly Nesle, attuale direttore dei rischi e degli investimenti, che continuerà a dirigere gli investimenti.