Axpo Italia, siglato l'accordo con Banco BPM per l’acquisto di crediti fiscali

Axpo Italia e Banco BPM, plafond di 30 milioni di euro per l’acquisto di crediti fiscali dal Decreto Rilancio

Axpo Italia, parte del Gruppo Elvetico Axpo, e Banco BPM hanno siglato un accordo per la cessione in forma “pro soluto” dei crediti fiscali (Superbonus 110% ed Ecobonus) rivenienti dal D.L. 34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”. Il Gruppo Axpo è tra i principali operatori del settore energetico in Europa ed è il terzo operatore energetico sul mercato libero italiano con una presenza lungo l’intera catena dell’energia, una capacità produttiva installata nel nostro paese di oltre 1.800 MW e tra i leader nella commercializzazione e nel trading di energia elettrica e gas naturale.

La strutturazione ed il perfezionamento dell’operazione hanno visto coinvolti il management di Axpo Energy Solutions Italia con il Direttore Generale Marco Garbero ed un team interno per gli aspetti tecnico-legali e per Banco BPM i team di Origination e Large Corporate, 2R Capital SpA in qualità di advisor tecnico e lo studio Simmons & Simmons in qualità di advisor legale. L’intesa, che consolida la collaborazione tra Banco BPM e Axpo, permette ad Axpo Energy Solutions Italia SpA, energy service company di Axpo Italia attiva nel business dell’efficienza energetica, di monetizzare fino a 30 mln di euro di crediti fiscali da “Superbonus 110% ed Ecobonus” consentendo alla società di ottimizzare le fonti di finanziamento e di dotarsi di risorse per accrescere il proprio posizionamento di mercato.

"Viviamo una contingenza economica particolare in cui abbiamo l’onere di contribuire a dare nuovo impulso alla ripartenza - afferma Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia -. L’accordo con BPM, di cui siamo molto orgogliosi, è il risultato di una collaborazione importante per Axpo Italia, e va nella direzione di massimizzare gli strumenti a disposizione per rilanciare l’economia e generare nuove opportunità di sviluppo, che mettano al centro sostenibilità, innovazione e la capacità di grandi aziende di unire le forze per fornire soluzioni creative e al tempo stesso semplici ed efficaci".

"L’operazione siglata con Axpo Energy Solutions Italia SpA - commenta Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM - è frutto dell’impegno che la Banca pone nella ricerca di prodotti, soluzioni e processi che soddisfino le esigenze dei clienti più sofisticati. Banco BPM si pone, quindi, come player di riferimento nel nuovo mercato dei crediti da Superbonus 110% ed Ecobonus. Anche in questo orizzonte, unendo esperienza e innovazione, Banco BPM intende consolidare il proprio ruolo a fianco delle aziende italiane".