Balneari, vietato liberarsi in acqua: multa da 750 € per chi fa pipì in mare

Balneari, stop alla pipì in mare: la svolta che arriva dalla Spagna

Basta fare pipì in mare, altrimenti il conto sarà salato. Ben 750 euro di multa per "l'evacuazione fisiologica sulla spiaggia o in mare". A stabirlo, secondo quanto riporta Europa Today, è l’amministrazione di Vigo, nella regione nord-occidentale della Galizia, in Spagna. Le autorità hanno approvato una legge che vieta "l'evacuazione fisiologica sulla spiaggia o in mare", anche se non sono stati resi noti i dettagli su come verrà applicata la nuova norma, e come si controllerà l'avvenuta violazione.