Banca Generali, profitti in crescita del 18% a 323 milioni. Cedole di 1,95€

Mossa: "Superati tutti gli ambiziosi target del piano"

Banca Generali ha chiuso il 2021 con un utile consolidato di 323,1 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto allo scorso esercizio, toccando un nuovo massimo storico, numeri che hanno consentito alla controllata del Leone guidata da Gian Maria Mossa di proporre la distribuzione di un dividendo di 1,95 euro per azione che corrisponde a un payout del 70,5%.

Il margine di intermediazione per l'anno ha fatto registrare un rialzo del 26,2% a 779,3 milioni di euro, grazie alla significativa crescita a doppia cifra delle commissioni nette. Banca Generali ha tuttavia registrato un calo del 34% sull'utile del quarto trimestre a 52,2 milioni di euro da 79,1 milioni nello stesso periodo del 2020, scontando la riduzione per 5 milioni di euro del beneficio fiscale straordinario "legato all'affrancamento di avviamenti, marchi e attività immateriali in adeguamento alle nuove disposizioni contenute nella Legge di Bilancio". Al 31 dicembre 2021, il Cet1 si è attestato al 16,3% e il Total Capital ratio al 17,4%.

La raccolta netta è stata di 483 milioni di euro dagli 849 milioni di dicembre e dai 393 milioni di gennaio 2021. Nel mese - sottolinea una nota di Banca Generali - si è registrato un forte aumento dei conti correnti (315 milioni) a seguito della elevata volatilità dei mercati finanziari.

Le soluzioni gestite sono state pari a 181 milioni con un significativo contributo dei contenitori finanziari e assicurativi, che hanno registrato una raccolta complessiva di 154 milioni. Complessivamente, a fine 2021 le masse totale ammontavano a 85,7 miliardi (+15%), di cui 7,3 miliardi in consulenza evoluta (+21%). In tutto nel 2021 la raccolta netta ha raggiunto invece 7,7 miliardi (+31%).

"Siamo orgogliosi della crescita della banca che ha superato tutti gli ambiziosi traguardi del piano triennale, consentendoci di chiudere il 2021 col nostro miglior risultato di sempre. La professionalità dei nostri banker e la dedizione di tutte le persone di banca hanno permesso di stare vicini alle famiglie in un momento complesso e questo ci viene sempre piu' riconosciuto dal mercato", ha commentato il Ceo Mossa. Giù dell'1% circa a Piazza Affari il titolo Banca Generali nel primo pomeriggio a 36,17 euro.