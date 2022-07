Banche, da Intesa a Unicredit: crolla la fiducia degli investitori in Italia

Banche italiane tra fiducia e investimenti, il report di Credit Suisse

Gli ultimi dati sugli asset under management (Aum) del settore bancario italiano continuano a indicare un deterioramento del sentiment degli investitori in Italia, mettendo a rischio le prospettive di reddito da commissioni.

Lo rileva in un report Credit Suisse, che ricorda come Assogestioni a maggio 2022 abbia riportato deflussi consistenti in Italia per circa 1,3 miliardi di euro, che sommati a quelli del trimestre sono arrivati a quota 3,3 miliardi. Ma non solo. Anche lo stock totale di AuM è sceso dell'1%, sostenuto da movimenti di mercato sfavorevoli.

“Le prospettive delle banche italiane in termini di ricavi da commissioni, affermano gli analisti della banca svizzera, saranno in parte influenzate dalla ciclicità insita nell'attività di gestione patrimoniale e in particolare dalle condizioni del mercato locale”, affermano gli analisti della società di servizi finanziari svizzera.

Inoltre, nel report si sottolinea come anche l'allargamento degli spread sovrani italiani e il deterioramento economico generale potrebbero "continuare a frenare il sentiment degli investitori".

Nel dettaglio, andando ad analizzare due colossi come Intesa e Unicredit, il report sottolinea come gli AuM di Intesa rappresentano ora il 96% delle perdite nette di nuovi capitali del settore (i deflussi di AuM a maggio sono stati pari a 2,2 miliardi di euro), rappresentando circa il 170% dei deflussi dell'intero settore e cancellando le tendenze di afflusso resilienti registrate fino al primo trimestre del 2022, mentre gli AuM di Amundi rimangono relativamente più resistenti, lasciando intendere una maggiore forza dei ricavi da commissioni di Unicredit.

Amundi, partner distributivo di Unicredit in Italia, ha registrato deflussi di AuM per circa 900 milioni di euro a maggio, pari a circa il 70% dei deflussi totali del settore.

A fronte di ciò, secondo gli analisti di Credit Suisse “l'asset management rimane un'attività ciclica e sensibile al mercato; le attuali turbolenze, dovute al deterioramento delle prospettive macro, si sono riflesse in flussi di AuM leggermente più deboli in tutta l'Europa meridionale”.

“Tuttavia, preferiamo la tenuta dei flussi di AuM delle banche spagnole, sostenuti da un'esposizione concentrata relativamente più sana all'economia spagnola”, concludono da Credit Suisse.