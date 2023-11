Banche e intelligenza artificiale: l'amore continua a crescere

Banche e intelligenza artificiale: un rapporto sempre più stretto

Qual è lo stato attuale dell'integrazione tra il settore bancario e l'Intelligenza Artificiale? Esplorare questa tematica risulta essere un punto di partenza significativo, considerando che il settore bancario potrebbe essere fortemente influenzato dall'adozione dell'IA. Questa riflessione è riportata da Il Sole 24 Ore e è stata approfondita dalla società di consulenza McKinsey attraverso un report dedicato alle banche italiane. Questo documento rappresenta la prima iniziativa italiana volta a mappare il grado di adozione dell'Intelligenza Artificiale nel contesto bancario.

L'analisi di McKinsey si basa su dati e autovalutazioni provenienti da un campione di oltre dieci istituti, i quali costituiscono collettivamente il 70% degli asset totali nel settore bancario italiano. I risultati chiave della ricerca indicano, in primo luogo, che il 75% delle istituzioni ha delineato una chiara strategia sull'utilizzo dell'IA nei prossimi due anni. Sul fronte degli investimenti, circa il 10% degli intervistati destinano più di 10 milioni di euro all'anno all'IA, e la maggioranza di questo gruppo ha intenzione di aumentare ulteriormente tali investimenti. Questo perché il 67% delle banche italiane considera l'adozione dell'IA come una priorità di livello elevato, con il 17% che la classifica addirittura tra le prime tre priorità.

Oltre il 90% dei partecipanti all'indagine dichiara di possedere una maturità tecnologica moderata e prevede di investire in modo continuativo nell'Intelligenza Artificiale nel futuro prossimo. Alessio Botta, senior partner di McKinsey, ha sottolineato l'enorme potenziale di benefici derivanti dall'applicazione dell'IA nel settore bancario globale, stimando un impatto potenziale fino al 15% dei ricavi totali dell'industria bancaria a livello mondiale.

Botta ha aggiunto che l'adozione dell'IA sta crescendo costantemente anche nel contesto bancario italiano, con circa il 20% degli intervistati che investe attualmente oltre 10 milioni di euro annui in questa tecnologia. La maggior parte di questo campione prevede di incrementare tali investimenti nei prossimi due anni. Tra le sfide principali che potrebbero influenzare una maggiore adozione dell'IA, emergono la necessità di promuovere questa tecnologia come motore di crescita aziendale, garantire investimenti adeguati e definire ambiti di applicazione chiari e ambiziosi. Inoltre, la questione delle competenze rimane centrale, specialmente per quanto riguarda l'acquisizione e la crescita di talenti all'interno delle organizzazioni bancarie.