Banche, Turco (M5s) presenta ddl, "tutelare economia del territorio"

Banche, Turco (M5s): "Necessario difendere gli istituti di credito territoriale"

Difendere gli istituti di credito territoriale come le Banche di credito cooperativo, questo l'obiettivo del disegno di legge depositato dal vicepresidente del M5S, il senatore Mario Turco, che lo illustra in una intervista a Teleambiente.

"Tutelare le piccole Banche del territorio - spiega - per tutelare le PMI". "Nell'ambito di questo progetto di riforma - prosegue - andiamo ad arricchire il panorama italiano con un nuovo modello organizzativo che non riduce le garanzie per il sistema finanziario europeo, italiano in particolar modo, ma anzi lo rafforza con riferimento alle caratteristiche essenziali delle Banche di credito cooperative. L'obiettivo è quello di semplificare la regolamentazione amministrativa delle Banche di credito cooperative" dichiara Mario Turco.

"Oggi il loro inserimento nell'ambito del gruppo bancario - prosegue - le costringere ad essere 'significant' per l'intero sistema finanziario e grava sui costi amministrativi. Con questa riforma diamo una possibilità in più alla Banche di credito cooperativo per essere inquadrate in un sistema semplificato di garanzie e controlli senza però ridurre la salvaguardia della solvibilità e della liquidità per il sistema bancario. Non dobbiamo copiare modelli che non fanno parte della nostra tradizione. Le criticità ci sono e diamo una possibilità in più senza distruggere quello che dal 2016 si è costruito ma organizzarsi al meglio per la crescita delle nostre Banche ed imprese", conclude Turco.