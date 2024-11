La seconda vita di Bancomat: non più solo prelievi, ma un sistema di pagamento integrato

Bancomat cambia pelle: ecco come sarà la sua nuova offerta

Il circuito Bancomat, simbolo di pagamenti e prelievi per milioni di italiani, cambia volto. Non si tratta solo di un rebranding, ma di una trasformazione strategica che punta a consolidare il ruolo dell’azienda in un mercato sempre più digitale e competitivo. Con un brand unificato, una nuova infrastruttura tecnologica e una strategia orientata al futuro, Bancomat si propone di ridefinire il panorama dei pagamenti in Italia.

Un unico brand per un sistema integrato

Sotto la guida del Presidente Franco dalla Sega e dell’Amministratore Delegato Fabrizio Burlando, Bancomat ha deciso di semplificare il proprio ecosistema, unificando sotto un unico brand i servizi di prelievo, pagamento e soluzioni digitali. L’obiettivo è chiaro: offrire agli utenti un’esperienza integrata e più efficiente, mettendo ordine in un mercato italiano spesso frammentato. Questo approccio permette a Bancomat di concentrarsi su innovazione e valore aggiunto, rafforzando il suo ruolo di unico player nazionale con un’infrastruttura centrale che collega tutti i pilastri del mercato dei pagamenti.

Innovazione e sicurezza al centro

La trasformazione di Bancomat non si ferma al marchio. Grazie all’aumento di capitale sostenuto da FSI (75 milioni a maggio), il circuito sta sviluppando una piattaforma tecnologica avanzata, progettata per lanciare nuovi servizi in modo rapido e flessibile. Pagamenti NFC tramite app, QR code per la Pubblica Amministrazione e interoperabilità con i circuiti europei sono alcune delle innovazioni in cantiere. L’internalizzazione della tecnologia, inoltre, garantisce maggiore indipendenza e sicurezza nella gestione dei dati, mentre la presenza nei principali wallet digitali (Apple Pay, Samsung Pay, Huawei Pay) e nell’e-commerce vogliono guardare con maggiore attenzione ai giovani.

Un ecosistema che guarda avanti

L’app Bancomat si evolve per rispondere alle esigenze di consumatori ed esercenti: pagamenti peer-to-peer, gestione delle spese condivise e strumenti per semplificare pratiche amministrative sono alcune delle novità già disponibili. Anche il contante si trasforma, con la possibilità di prelevarlo direttamente dai negozi tramite Pos. Bancomat punta inoltre a rafforzare la propria presenza internazionale, lavorando per garantire l’interoperabilità con i circuiti europei e promuovendo l’euro digitale. Una strategia che guarda oltre i confini italiani.

Crescere per innovare

Nel 2024 Bancomat farà un ulteriore passo avanti con l’acquisizione di una piccola azienda tecnologica. Questo investimento è pensato per accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni, consolidando il posizionamento del circuito come attore chiave del mercato italiano dei pagamenti.

Un nuovo corso per il sistema Italia

Il percorso di trasformazione di Bancomat è ambizioso, ma necessario. Semplificazione, innovazione e inclusione sono le parole chiave che guidano questa evoluzione. Con il suo approccio rinnovato, Bancomat non si limita a rispondere alle sfide del mercato, ma cerca di dettare le nuove regole del gioco. Doo 40 anni si cambia faccia, ma senza dimenticare la tradizione.