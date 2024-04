Disney, battaglia nel Cda: i soci confermano il board, sconfitto Peltz

Vittoria per Disney: Nelson Peltz non riesce a ottenere sostegno nel Cda

Gli azionisti di Disney hanno confermato in pieno il consiglio di amministrazione, secondo i risultati preliminari forniti dalla Cnbc. Si tratta di una sconfitta per l'investitore attivista Nelson Peltz e anche per l'ex amministratore delegato di Marvel, Ike Perlmutter, che avevano cercato di imprimere una svolta a una delle storiche societa' statunitensi.

L'obiettivo di Trian Partners, il fondo di Peltz, era di far eleggere lo stesso Peltz e l'ex Chief Financial Officer di Disney, Jay Rasulo, al posto di Maria Elena Lagomasino e Michael Froman. Si tratta di una vittoria significativa per l'amministratore delegato, Bob Iger, e per il board di Disney, che a lungo ha combattuto per tenere fuori Peltz e Rasulo. Trian, sotto la guida di Nelson Peltz, sosteneva la necessita' di aumentare i rendimenti per gli azionisti e di pianificare meglio la successione nel ruolo di amministratore delegato, richiamando l'attenzione sugli errori di successione che si sono verificati nel 2020 alla Disney, quando Bob Chapek prese il posto di Iger, poi richiamato due anni dopo. Trian, che detiene una partecipazione dell'1,8% in Disney, potra' almeno reclamare una vittoria finanziaria, dato che il titolo di Disney sta guadagnando il 48% da quando e' iniziata la sua campagna contro il board. Il titolo di Disney reagisce male alla notizia e scivola a -1,5%