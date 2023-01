Bce, Villeroy: "La fine del rialzo dei tassi avverrà entro l'estate"

Bce, Villeroy: "Stop al rialzo dei tassi entro l'estate"

I tassi d'interesse della Bce potrebbero raggiungere il picco entro questa estate e i rialzi non dovrebbero essere "eccessivamente meccanici". A dirlo il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, nel suo discorso per l'anno nuovo. "Sarebbe desiderabile", ha sottolineato il banchiere centrale, "raggiungere il corretto 'tasso terminale' entro la prossima estate, ma è ancora troppo presto per dire quale sarà il livello". Villeroy ha quindi aggiunto che la banca centrale europea dovrà essere "pragmatica e lasciarsi guidare dai dati, inclusa l'inflazione sottostante, senza feticismi per aumenti troppo meccanici". L'obiettivo rimane riportare l'inflazione verso il target del 2%.

Piazza Affari in lieve calo: attesa per le mosse delle banche centrali

Giornata lievemente negativa per le Borse europee e per Piazza Affari, con diversi dubbi degli investitori sulle prossime mosse della Fed e della BCE. L'inflazione rallenta nel Vecchio Continente, ma sembra che la Banca centrale europea non voglia interrompere le politiche monetarie restrittive. Nel frattempo l'Fmi consiglia di non farlo alla Banca statunitense, almeno fino a quando l'inflazione non sarà scesa in maniera stabile. D'altronde gli ultimi verbali della Fed, resi noti oggi, non sciolgono affatto le perplessità sulle prossime mosse relative ai tassi d'interesse. In Italia, intanto, l'Istat segnala un'inflazione a dicembre in lieve calo su novembre. Lo prevede la prima stima preliminare dell'indice dei prezzi al consumo del mese. A Milano il Ftse Mib scende dello 0,11% e chiude a 24.832,70. Più o meno stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si aggira attorno ai 202 punti base. Su il rendimento del titolo decennale, che viaggia attorno al 4,37%