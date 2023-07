Benetton, cresce di 487 milioni l'impero. Edizione e i 100 mln di dividendi

Benetton, il fattore Atlantia che incide positivamente sul bilancio

Si è chiuso il primo bilancio di Edizione, dopo la vicenda del crollo del ponte Morandi e della cessione di Autostrade da parte della famiglia Benetton, con la nuova governance. Si tratta del primo esercizio firmato dal duo Alessandro Benetton-Enrico Laghi. I numeri sorridono anche se i profitti sono in calo.

Si chiude - si legge su Milano Finanza - con 1,171 miliardi di euro di profitti, in calo rispetto ai 1,606 miliardi del 2021. Una decrescita di 435 milioni per un effetto contabile non ricorrente nel 2021 legato alla rivalutazione al fair value detenuta nel colosso spagnolo delle torri di trasmissione Cellnex, una quota dell'8,2% che ora i Benetton hanno accresciuto al 9,9% inserendola fra i business strategici di Ponzano Veneto.