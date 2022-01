Benetton, fiducia della famiglia a Laghi Ceo.Alessandro presidente di Edizione

Lock-up di 5 anni per i soci che vogliono monetizzare la propia partecipazione. Previsto ampio meccanismo di prelazione

I quattro rami dei Benetton si compattano (scelte all'unanimità) sul nome di Alessandro, il primogenito del capostipite Luciano, come presidente di Edizione, la holding di famiglia che gestisce le partecipazioni della famiglia di Ponzano Veneto e nessun contraccolpo della vincenda giudiziaria dell'Ilva di Taranto per il commercialista romano Enrico Laghi (era stato anche ai domiciliari come provvedimento cautelare, poi ritirato) che diventa, invece, amministratore delegato.

La famiglia nordestina che ha fatto fortuna negli anni '80 con l'abbigliamento e i maglioncini colorati, patrimonio poi diversificato nel business infrastrutturale con Atlantia e nella ristorazione con Autogrill, trova la quadra sulla nuova era della holding. Pagina tutta da scrivere dopo la travagliata vicenda Autostrade e il grande contraccolpo reputazionale conseguente alla tragedia del crollo del Ponte Morandi, fase per cui era stato chiamato a Treviso proprio l'ex commissario straordinario dell'acciaieria pugliese con grande esperienza nel variegato mondo della finanza italiana (da Enel a Telecom, da Pirelli ad Acea, da Eni a Saipem e da Banca Finnat alla Rai) e nei palazzi capitolini della politica, a cui i quattro rami della dinastia avevano affidato il compito di completare la vendita di Aspi a Cdp e ai fondi e di gestire la transizione trovando la futura guida operativa del gruppo.

Dopo la nomina a fine novembre 2020, era piombata a Treviso a settembre dello scorso anno una nuova tegola giudiziaria, proprio sul neo incaricato Laghi, a cui invece la famiglia ha rinnovato ora la massima fiducia anche perché, secondo quanto rivelano alcune fonti, la vicenda giudiziaria della corruzione in atti giudiziari (che, oltre ai domiciliari, aveva portato anche al sequesto preventivo di 270 mila euro per il commercialista) che lo riguarda è in via di risoluzione.

L'assemblea straordinaria, spiega una nota, ha approvato un nuovo statuto che "mira a rinnovare l'impegno alla stabilità del gruppo, confermando la missione di Edizione quale holding pura di partecipazioni e la strategicità dei suoi investimenti nelle controllate Atlantia, Autogrill e Benetton Group".

Le nuove regole di governance consentiranno inoltre di "preservare l'unitarietà del controllo di Edizione in capo alla famiglia Benetton nei passaggi generazionali". Come? Attraverso "un periodo di lock up di cinque anni" che dunque darà il tempo ai soci di trovare un accordo sulle modalità di uscita e "meccanismi, anche di prelazione, in linea con la best practice delle holding familiari".

In particolare, il nuovo statuto prevede la nomina di un consiglio di amministrazione composto da quattro consiglieri diretta espressione della famiglia Benetton e sino a cinque consiglieri indipendenti, uno dei quali sarà l'amministratore delegato.

I membri della famiglia Benetton che faranno parte del board, in rappresentanza dei quattro rami familiari sono, oltre ad Alessandro Benetton, Carlo Bertagnin Benetton (figlio di Giuliana), Christian Benetton (figlio di Carlo) ed Ermanno Boffa (marito di Sabrina, figlia di Gilberto). La selezione degli altri quattro consiglieri indipendenti si concluderà entro gennaio, mentre le nomine di Alessandro e di Enrico Laghi, che da presidente operativo conserva le deleghe e diventa amministratore delegato, diventeranno effettive a inizio febbraio. Edizione ha inoltre aumentato la quota in Atlantia al 33,1% da 31% attraverso acquisti di azioni da parte di Sintonia nel corso di dicembre.

(Articolo in fase di aggiornamento)