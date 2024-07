Benetton manda in rosso i conti della holding Edizione

Edizione, salgono i ricavi ma pesano le perdite di Benetton Group

La crisi del Benetton Group ha avuto un impatto significativo sui conti di Edizione, la holding della famiglia Benetton, portandola a registrare un passivo a livello civilistico. La società, presieduta da Alessandro Benetton e guidata da Enrico Laghi, ha dovuto attingere alle riserve finanziarie per distribuire 100 milioni di euro ai quattro rami familiari, su un totale di 294 milioni di dividendi staccati quest'anno dalle controllate.

Come riportato da Milano finanza, le difficoltà del settore della maglieria, che ha reso celebre la famiglia Benetton con i suoi ormai noti maglioncini colorati non sono una novità. Infatti l'ultima perdita di 235 milioni di euro si aggiunge a una serie di passivi che dal 2013 ha superato il miliardo di euro. Tuttavia, fino a ora, il valore del 100% di Benetton Group detenuto da Edizione non era mai stato svalutato.

Quest'operazione di pulizia di bilancio è stata decisa da Alessandro Benetton e Enrico Laghi, insieme all'arrivo dell'ad Claudio Sforza a Ponzano e a un'iniezione di 260 milioni di euro di nuovi fondi per il prossimo triennio.

Il write-off cumulativo di 560 milioni di euro ha inciso pesantemente sui risultati d’esercizio, che hanno chiuso con un passivo di 341,6 milioni di euro, rispetto all'attivo di 177,6 milioni di euro dell'anno precedente. Tuttavia, il risultato netto gestionale ha registrato una crescita del 23%, passando da 176,2 milioni di euro a 216,4 milioni di euro. In una lettera agli azionisti, Alessandro Benetton ha sottolineato la necessità di ripensare profondamente la società per riportare il marchio su un percorso di crescita e sviluppo stabile. Preso atto del fallimento del piano precedente, la società sta ora lavorando a una nuova strategia per il rilancio.

Nonostante le difficoltà nel settore della maglieria, che rappresenta solo l'1% del portafoglio investimenti di Edizione (con un gross asset value di 12,9 miliardi di euro), l'anno è stato positivo per gli altri business della holding. Grazie alla forte crescita dei flussi di traffico autostradale e aeroportuale, i ricavi consolidati sono saliti del 13%, raggiungendo 9,5 miliardi di euro, oltre un miliardo in più rispetto agli 8,4 miliardi di fine 2022. Anche l'EBIT è cresciuto del 48%, arrivando a 2,1 miliardi di euro, grazie alla minore incidenza di accantonamenti, ammortamenti e svalutazioni.