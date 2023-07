Benetton Perez, scoppia la pace. Accordo Mundys-Acs per rafforzare Abertis

Grande pace tra Benetton e Perez, accordo per il rilancio di Abertis

Mundys e ACS Group annunciano un nuovo accordo di collaborazione strategica per Abertis con l'obiettivo principale di rafforzare la leadership globale della compagnia nelle concessioni di infrastrutture di trasporto. Entrambe le società si impegnano a sostenere un piano di investimenti per espandere il portafoglio di asset in gestione e supportare la crescita e la creazione di valore di Abertis.

L'accordo, informa una nota, prevede anche un nuovo schema di governance, in base al quale entrambi i partner potranno nominare lo stesso numero di rappresentanti del Board, oltre ai vertici aziendali. Di conseguenza, Mundys continuerà a nominare il CEO e il Segretario del Consiglio di Amministrazione, mentre ACS nominerà il Presidente e il CFO. Nell'ambito dell'accordo, entrambi i partner hanno deciso di trasferire ad Abertis la quota del 56% detenuta dal Gruppo ACS nell'autostrada SH288 di Houston, operazione soggetta alle corrispondenti autorizzazioni governative. Inoltre, Abertis sta esplorando nuove opportunità di investimento sui mercati globali, mantenendo una struttura patrimoniale ottimale in linea con i requisiti delle agenzie di rating.

Questi cambiamenti non comporteranno alcuna modifica del metodo di consolidamento di Abertis in entrambi i Gruppi, per cui Mundys continuerà a consolidare integralmente Abertis nei suoi bilanci, mentre ACS continuerà a includere la sua partecipazione come investimento valutato con il metodo del patrimonio netto.

Questo accordo segna un passaggio importante nel percorso di Abertis, che ha dimostrato nel tempo una leadership solida e sostenibile nel settore delle infrastrutture di trasporto. Abertis è un operatore di riferimento internazionale nella gestione di strade ad alta capacità e di soluzioni di mobilità intelligenti. Impegnata nel campo sociale e promotrice di soluzioni innovative per mitigare il cambiamento climatico e promuovere l'economia circolare, Abertis collabora alla progettazione e allo sviluppo di una mobilità più efficiente, sicura e sostenibile. Pertanto, il nuovo accordo guiderà e accelererà la crescita della società per raggiungere nuovi livelli di successo.