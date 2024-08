Buffett da record, la sua Berkshire Hathaway vale 1.000 miliardi

Berkshire Hathaway di Buffett vale 1.000 miliardi

Berkshire Hathaway, la holding che fa capo a Warren Buffett, ha raggiunto i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, divenendo la prima società non tecnologica americana a superare la soglia. I titoli di Berkshire Hathaway sono saliti di oltre il 27% nel 2024, quasi il doppio dello S&P 500. La soglia dei 1.000 miliardi è raggiunta due giorni prima del 94mo compleanno dell''Oracolo di Omaha'.

A differenza degli altri sei giganti che sono nell'esclusivo club dei 1.000 miliardi di valore - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta e Nvidia -, Berkshire Hathaway è conosciuta per i suoi investimenti nella cosiddetta old-economy. Buffett ha acquisito il controllo di Berkshire, società tessile in difficoltà, negli anni 1960 e l'ha trasformata in un impero che include investimenti nelle assicurazioni, nelle ferrovie, nell'energia e nel retail. Di recente Buffett ha optato per una posizione difensiva, vendendo miliardi di dollari di azioni, incluse quelle di Apple.