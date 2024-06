Buffett sbaglia i tempi, la vendita di azioni di Apple gli fa perdere 5mld

Buffett "fregato" da Apple, il miliardario sbaglia le previsioni e il conto è salatissimo

L'intelligenza artificiale sta creando problemi anche ai più esperti e ricchi investitori del Pianeta. Warren Buffett, ad esempio, ha nettamente sbagliato i tempi e le previsioni su Apple e ci ha rimesso qualcosa come 5 miliardi. A tanto ammonterebbe - in base a quanto risulta a Il Sole 24 Ore - il mancato guadagno accusato da Buffett per la scelta di aver ridotto la sua esposizione sulla Mela prima del recente exploit. Ieri il titolo di Apple, in seguito alla rivelazione della sua strategia sull'intelligenza artificiale, è tornato ad essere il primo della classe, con una capitalizzazione superiore ai 3.300 miliardi e un valore di 217 dollari.

Al 31 marzo 2024 la Berkshire Hathaway di Buffett - prosegue Il Sole - ha dichiarato di aver venduto nel primo trimestre del 2024 115 milioni di azioni Apple, pari al 13% della totale esposizione. Una mossa seguita alla vendita di 10 milioni di titoli nell’ultima parte del 2023. Nel complesso quindi la conglomerata di Buffett ha venduto 125 milioni di azioni Apple tra fine 2023 e inizio 2024. Il prezzo medio di vendita non è noto, ma considerando che tra settembre 2023 e marzo 2024 il titolo Apple ha oscillato tra 165 dollari e 200 dollari è possibile stimare con qualche approssimazione un prezzo medio di vendita intorno ai 180 dollari.