Berlusconi, Marina e Pier Silvio e il "regalo" da 80mln. Il super dividendo

Berlusconi, la cassaforte di famiglia alleggerita. Cosa c'è dietro?

Marina e Pier Silvio Berlusconi si sono fatti decisamente un bel "regalo", attingendo ai fondi delle rispettive cassaforti. Si tratta di un maxi dividendo complessivo da ben 80 milioni. Pier Silvio - si legge sul Corriere della Sera - ha prelevato 51 milioni dalla sua cassaforte e Marina 29 milioni dalla società che controlla. Con i dividendi distribuiti negli anni proprio dalla capofila “industriale”, a cui fanno capo il controllo o partecipazioni rilevanti in Mediaset-Mfe, Mondadori, Mediolanum, Monza ecc, le holding di famiglia hanno irrobustito le riserve. E infatti nella società personale di Pier Silvio i 51 milioni sono stati prelevati dalla riserva straordinaria di 175 milioni mentre Marina ha pescato i 29 milioni dai 71 disponibili.

Intanto - prosegue il Corriere - Pier Silvio, dopo l’incasso sul suo conto dei 51 milioni extra, ha mandato a riserva l’utile 2022 di 12,6 milioni e lo stesso Marina con i 11,6 milioni di risultato netto della sua finanziaria. Le Holding Italiane possedute da Silvio Berlusconi (61,3% complessivo di Fininvest) hanno anche loro archiviato il bilancio al 30 settembre 2022 con risultati positivi come era nelle attese dopo il cedolone da 150 milioni distribuito dal Biscione a valere sui 360 milioni di utile 2021. Hanno fatto cassa per esigenze personali o hanno preparato liquidità per far fronte a eventuali esborsi straordinari all’interno del gruppo familiare? Ma perché in contemporanea? Per ora non ci sono tracce dell’utilizzo.