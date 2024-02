Berlusconi, Villa Certosa è la terza proprietà più costosa al mondo

I figli di Berlusconi mettono in vendita Villa Certosa

Villa Certosa sul podio delle dimore più costose del mondo. Messa in vendita dai figli di Silvio Berlusconi per 500 milioni di euro, la proprietà verrà gestita dall’agenzia immobiliare milanese Dils.

La tenuta, situata nel cuore della Costa Smeralda e che si espande per 110 ettari, fu acquistata dal Cavaliere negli anni ‘80 e successivamente ristrutturata. Tra le caratteristiche, la villa può vantare ben 68 stanze, l’accesso diretto al mare, molteplici piscine, campi da tennis, e vasti giardini, negli anni ha ospitato personalità come George W Bush, Tony Blair e Vladimir Putin.

Ebbene, come accennato, la mansione dell’ex presidente del Consiglio varrebbe meno solo di due altre mega-proprietà in tutto il mondo. Al primo posto, infatti, per un valore intorno ai 2 miliardi di euro, c’è il grattacielo di 27 piani del magnate indiano Mukesh Ambani a Mumbai. Segue, poi, Villa Leopolda, originariamente acquistata da Leopoldo II di Belgio e poi appartenuta anche a Gianni Agnelli, con un valore di 750 milioni di euro.

Le visite dei potenziali clienti partiranno da febbraio. Oltre a interessare individui privati, la proprietà potrebbe attirare anche gruppi internazionali del settore alberghiero di lusso. La stima del 2021 valutava l’immobile 260 milioni di euro, ma il prezzo attuale supera le aspettative iniziali.

Villa Certosa rappresenterebbe un acquisto molto importante, dati gli elevati costi di gestione passati da €21 milioni a €24 milioni, dal 2021 al 2022. Più della metà dei costi erano legati a riparazioni e manutenzione degli spazi esterni. Solo l’energia elettrica nel 2022 ammontava a €1,3 milioni.