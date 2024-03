Biglietti aerei sempre più cari? "La colpa è anche dell'Inps": ecco perchè

Caro-voli, l'associazione Assaeroporti: "Colpa anche dell'Inps"

Assaeroporti punta il dito contro l’Inps. Come spiega Carlo Borgomeo, presidente dell’associazione che riunisce i gestori aeroportuali, il nesso tra il caro-voli e l’Istituto Nazionale di Previdenza è da identificare nell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco. Questa tassa, infatti, può far aumentare il costo del biglietto aereo fino a 9

Secondo Borgomeo, l’addizionale comunale “non solo rischia di aggravare il fenomeno del caro-voli e di deprimere il mercato, ma è oggi di fatto estranea rispetto agli obiettivi della norma originaria”.

Come scrive Milano Finanza, secondo Assaeroporti, nel corso degli anni, “provvedimenti poco chiari e contradditori ne hanno incrementato l'importo destinando gran parte del gettito a finalità non attinenti al trasporto aereo”. E il riferimento è, appunto, “ai 3,5 euro versati genericamente all’Inps”.

Così, l’associazione ha deciso di inviare una lettera al Parlamento e al Governo per chiedere di rivedere subito l’intero quadro normativo. La proposta è la riduzione dell’imposta in tutti gli scali italiani, a cominciare da quelli più piccoli. Nell’idea dei gestori, un importo equo sarebbe di circa 2,5 euro, da raggiungere per gradi nell’arco di 5 anni, riservando i proventi al settore aereo.

In altre parole, dei 2,5 euro di addizionale, 1,5 euro andrebbero al Fondo del Trasporto Aereo, (“rivelatosi fondamentale durante la crisi pandemica”, ricorda Assaeroporti), e l’euro restante ai Comuni aeroportuali.

Si ridurrebbe così l’onere a carico delle compagnie aeree, e l’extra-costo che ne deriva per i passeggeri, “favorendo la connettività aerea e la competitività del sistema aeroportuale nazionale, e continuando a garantire stabilità al comparto, tutelando i lavoratori, e risorse congrue alle amministrazioni locali”.