Boeing, il Ceo Calhoun lascia dopo le polemiche sugli incidenti agli aerei

Il Ceo di Boeing, Dave Calhoun lascia la poltrona dopo le polemiche sugli incidenti agli aerei

Il Ceo di Boeing, Dave Calhoun lascerà il suo incarico alla fine del 2024. Il presidente del Cda Larry Kellner ha annunciato che non si candiderà per una sua rielezione in occasione della prossima dell'Assemblea degli azionisti e il Ceo settore compagnie commerciali Stan Deal si dimetterà lunedì prossimo.

Lo rende noto il colosso dell'aeronautica statunitense in un comunicato. Questi cambiamenti arrivano mentre Boeing si trova ad affrontare le problematiche legate al pezzo dell'aereo che si è staccato un portellone su un volo dell'Alaska Airlines lo scorso 5 gennaio.

Calhoun ha trascorso 10 anni nel consiglio di amministrazione della Boeing prima di assumere il ruolo di amministratore delegato nel 2020, portando con sé la reputazione di avere profonde capacità operative, uno stile di comunicazione semplice e un'esperienza di gestione delle crisi.