Biliardini e flipper 'salvi', non sono come le slot: la norma che li salva

Calciobalilla e flipper non come le slot. CNA Balneari: "Vittoria del buon senso"

Una norma inserita nel maxiemendamento al dl Pnrr di fatto non equipara piu' calciobalilla, flipper e tavoli da ping pong alle slot machine e ai videopoker dal punto di vista delle verifiche tecniche e del nulla osta. Per questi giochi non serviranno dunque piu' le certificazioni.

"La pressione di CNA Balneari, dell'intera categoria e dell'opinione pubblica ha avuto la meglio sulla burocrazia. Il Parlamento di fatto ha riconosciuto che calciobalilla e ping-pong non sono slot machine, escludendo quindi il rischio di sanzioni amministrative. Si permette la sopravvivenza di giochi d'intrattenimento familiari tradizionali aprendo così a un'estate più libera per tutti", si legge in un comunicato di CNA Balneari.