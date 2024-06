Birkenstock lancia il nuovo sandalo Shinjuku ispirato al Giappone

Birkenstock conquista l'outdoor con il nuovo sandalo ispirato al Giappone

Birkenstock lancia Shinjuku, il nuovo modello che fonde la tradizionale suola funzionale del brand con uno stile ispirato all'outdoor, prendendo il nome dal quartiere artistico di Tokyo.

Pensato per la massima funzionalità senza rinunciare all'identità del marchio, Shinjuku offre trazione e stabilità su ogni superficie. Il plantare anatomico in sughero e lattice, rivestito in microfibra, e la suola monocomponente ottimizzata per il drenaggio dell'acqua e il grip, garantiscono comfort e sicurezza.

Come riporta Pambianco, le scanalature flessibili e la resistenza all'abrasione della suola assicurano movimenti fluidi e durata, mentre la talloniera in pelle nabuk si adatta al piede. La tomaia, resistente e idrorepellente, è realizzata con materiali di alta qualità.

La nuova fibbia in metallo antiruggine a sgancio rapido e il cinturino cucito con logo completano il look outdoor. Il modello è disponibile in tre colori: bianco antico, marrone sughero e nero.