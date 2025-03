Bit2Mefesteggia 10 anni di attività in Europa

Il gigante europeoBit2Me, società di asset digitali e prima borsa al mondo ad essere registrata presso la Banca di Spagna, festeggia il suo primo decennio di attività in Europa nel 2025. Lo fa con il sostegno di aziende come Telefónica, Investcorp e istituzioni finanziarie come BBVA. Considerata una delle piattaforme di scambio di cripto valute più affidabili secondo il rapporto “The New Crypto Exchange Standards” di Cointelegraph Research, Bit2Me si è distinta fin dalla sua fondazione nel 2015 per il suo lavoro sulla sicurezza informatica e sulla conformità. Questo lavoro è incentrato sul mantenimento di standard di trasparenza finanziaria e conformità normativa al servizio dei propri utenti. Il mercato italiano delle criptovalute continua a rafforzarsi Secondo il Global Crypto Adoption Index 2024 presentato da Chainalysis, l'Italia è attualmente al sesto posto in Europa, preceduta solo da Germania, Francia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi, e al 37° posto a livello mondiale. Una classifica in cui sono stati analizzati i volumi delle transazioni di criptovalute in 151 Paesi. La crescente presenza delle cripto valute in Italia si riflette anche nei recenti sviluppi del mercato. Il decimo anniversario di Bit2Me arriva in un momento chiave, dopo l'importante spinta ricevuta da Intesa Sanpaolo che ha investito 1 milione di euro in Bitcoin. Secondo una ricerca condotta da BVA Doxa per l'Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano, nel 2024 circa 2,7 milioni di italiani(pari al 7% della popolazione Internet tra i 18 e i 75 anni)possiedono cripto asset. Lo studio ha anche rilevato che l'85%dei possessori di cripto valute detiene un valore inferiore a 5.000euro, mentre il 57% ha un portafoglio inferiore a 1.000 euro. Inoltre, il 65% degli intervistati ha dichiarato che i cripto asset rappresentano al massimo il 10% del proprio portafoglio, mentre il15% ha un'allocazione superiore al 30%.

Servizio realizzato da Nick Zonna