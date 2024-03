Bitcoin ai massimi storici e il mercato diventa Toro

Bitcoin ai massimi, l'analisi di Simon Peters, crypto markets analyst di eToro

Il Bitcoin continua la sua corsa al rialzo ed è ora scambiato ai massimi storici contro le principali valute come l'euro, la sterlina, il dollaro australiano, canadese e neozelandese e lo yen giapponese. Rispetto al dollaro USA, il bitcoin si trova attualmente a 66.700 dollari, a solo il 4% dal massimo storico. Se il prezzo continua a seguire la traiettoria attuale, è possibile che entro la settimana si raggiungano i 69.000 dollari e un nuovo massimo storico rispetto al dollaro USA.

La forza che spinge i prezzi rimane l'ETF bitcoin spot, che continua ad acquistare bitcoin in quantità significative. La quantità giornaliera acquistata è attualmente pari a 10 volte la nuova emissione giornaliera di bitcoin che viene messa in circolazione dalle ricompense dei blocchi minerari. La domanda sta rapidamente superando l'offerta.

Inoltre, le metriche on-chain che misurano le riserve di scambio, ossia il numero totale di bitcoin detenuti negli scambi di criptovalute, continuano a diminuire, con un calo dello 0,25% negli ultimi sette giorni. Un calo delle riserve di scambio è generalmente percepito come positivo per i prezzi dei bitcoin, in quanto indica una pressione di vendita potenzialmente inferiore.

L'analisi di Ben Laidler, Global markets strategist di eToro

L'inizio di un mercato toro ha molti indicatori, che vanno da un aumento del 20% dai minimi al criterio più comunemente accettato di raggiungere i "massimi storici". L'S&P 500, dopo una flessione relativamente breve di due anni, ha soddisfatto questo criterio il 19 gennaio e da allora lo ha raggiunto altre 15 volte nel corso di questo 2024 (si veda il grafico). Insomma, ci siamo.

Questa cifra è inferiore alla media annuale di lungo periodo, che è di 19, ed è significativamente inferiore al record di 77 nuovi massimi raggiunti nel 1995, durante il più lungo rally dell'S&P 500 di tutti i tempi. Quel rally faceva parte di un mercato toro durato 13 anni, dal 1987 al 2000, che si è concluso con lo scoppio della bolla tecnologica. Per contro, e per fornire una prospettiva equilibrata, si noti che l'S&P 500 non ha raggiunto nuovi massimi nei 24 anni tra il 1930 e il 1954 e ha registrato solo nove nuovi massimi tra il 2001 e il 2012.





I mercati sono soliti seguire le tendenze, il che significa che i nuovi massimi spesso portano ad ulteriori aggiornamenti al rialzo.

Riflettendo sulla storia dell'S&P 500 dalla sua nascita negli anni '50, abbiamo individuato 13 casi in cui è stato raggiunto un nuovo massimo storico dopo un intervallo di almeno un anno. Queste occasioni sono state tipicamente seguite da un aumento medio della performance a un anno del +15%, con risultati positivi in oltre il 90% dei casi. In media, i mercati toro dell'S&P 500 sono durati cinque anni, con rendimenti superiori al 150%.

Questo schema sottolinea la tendenza dei mercati a continuare la loro traiettoria rialzista a meno che non si verifichi un cambiamento significativo nei fondamentali. Pur prevedendo che l'attuale mercato possa avere bisogno di una pausa, esso è fondamentalmente sostenuto da un doppio pilastro: la svolta del ciclo degli utili e gli ormai più che previsti tagli dei tassi d'interesse, senza contare che i fondamentali ad oggi appaiono mantenersi solidi.

Tuttavia, esiste un rischio di coda gestibile. Il rischio maggiore è rappresentato da un potenziale aumento dell'inflazione legato alla componente dei servizi o una significativa battuta d'arresto del settore tecnologico, considerando la forte concentrazione del mercato su questo comparto.

*Simon Peters, crypto markets analyst di eToro

*Ben Laidler, Global markets strategist di eToro