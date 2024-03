Bitcoin frena la sua corsa e crolla a 67 mila dollari. E non è finita qui

Bitcoin frena la sua corsa, l'oro digitale crolla a 67 mila dollari

Bitcoin frena. Il valore dell’oro digitale ha subito un significativo declino, scendendo al di sotto dei 70.000 dollari per poi stabilizzarsi intorno ai 68.400 dollari, registrando una diminuzione del 7,6%. Questa correzione era stata anticipata dalla società di analisi Swissblock il 13 marzo. Secondo loro, il Bitcoin potrebbe raggiungere i 58-59.000 dollari prima di consolidarsi e poi risalire verso nuovi massimi.

Swissblock ha osservato che il prezzo del Bitcoin è aumentato quasi del doppio rispetto ai 38.000 dollari di fine gennaio, senza incontrare significative correzioni, indicando la possibilità di un imminente periodo di rallentamento. Questo scenario si è materializzato solo due giorni dopo.

Gli analisti di Swissblock hanno fondato le loro previsioni sulla divergenza negativa tra il prezzo del Bitcoin in crescita e l'indice di forza relativa (RSI) in calo sui grafici a 4 ore, suggerendo una potenziale diminuzione dei prezzi. L'RSI è un indicatore ampiamente utilizzato per valutare il momentum di un asset, misurando la velocità e l'entità dei cambiamenti di prezzo.