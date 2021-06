Bitcoin, Musk fa buono e cattivo tempo. Tesla riapre: la cripto torna a salire

Bitcoin ai massimi da due settimane dopo che il numero uno di Tesla, Elon Musk, ha scritto su Twitter che il gruppo 'tornerà a consentire transazioni' nella criptovaluta quando 'ci sarà la conferma che' nel processo di mining 'sarà utilizzata una componente ragionevole (circa il 50%) di energia pulita'. Un messaggio che ha portato le quotazioni a salire di oltre il 12%: attualmente viene scambiato a 40.388 dollari. L'annuncio arriva dopo poco più di un mese che il terzo uomo più ricco del mondo ha annunciaro che Tesla non avrebbe più accettato pagamenti in Bitcoin poichè la loro produzione era risultata troppo inquinante e non coerente alla visione ecologista di Musk.

Inoltre, è arrivato 'l'endorsement' del noto investitore Paul Tudor Jones, che ha detto che il bitcoin è "un mezzo grandioso" per proteggere il suo patrimonio nel lungo periodo e che fa parte del suo portfolio come l'oro. "Mi piace il bitcoin per diversificare il mio portfolio" ha detto, intervistato dalla Cnbc. La capitalizzazione di mercato della più popolare delle criptovalute sale così a 756.630 miliardi di dollari. La volata della cripto fa bene anche alle altre monete: Ethereum avanza del 6,85% a 2.514 dollari, Binance Coin del 7,99% a 359 dollari, Cardano del 7,99% a 1,53 dollari.