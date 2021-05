Tesla, Musk dice basta ai pagamenti in Bitcoin: "Non rispettano l'ambiente"

Tesla non accetterà più bitcoin per gli acquisti di auto. Lo ha annunciato ieri l'amministratore delegato Elon Musk, citando preoccupazioni ambientali a lungo termine per motivare la rapida inversione della posizione dell'azienda sulla criptovaluta. Nessuno si aspettava una mossa del genere da parte del secondo uomo più ricco del mondo, che non ha mai nascosto la sua passione per le criptovalute e soprattutto che poco più di tre mesi fa ha investito 1,5 miliardi di dollari proprio in Bitcoin.

Musk inoltre è così influente a livello social (52 milioni di followers su twitter) che ha il potere di far crollare o far schizzare il prezzo di qualunque azione. A febbraio infatti, dopo la decisione di investire quella enorme cifra, il prezzo della criptovaluta aveva raggiunto un prezzo che allora era il massimo storico. Oggi invece il prezzo del bitcoin perde l'11% poco sopra 51.00 dollari, dopo questo annuncio.

Di seguito il tweet con cui ha comunicato questo cambio di diezione:

"La criptovaluta è una buona idea a molti livelli e crediamo che abbia un futuro promettente, ma questo non può avere un grande costo per l'ambiente", ha twittato Musk, citando in particolare la sua preoccupazione per l'uso del carbone. La possibilità di acquistare auto Tesla coi bitcoin aveva messo in evidenza una dicotomia tra la reputazione di Musk come ambientalista e il suo aperto sostegno delle criptovalute.