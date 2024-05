Bnl, giudici contrari alla cessione dei rami It e back office: "Illegittimo"

Bnl, ottavo parere negativo dei giudici. La cessione dei rami It e Back office resta un rebus

Bnl continua a fare i conti con il parere negativo dei giudici. Viene ritenuta "illegittima" la cessione dei rami IT e back office da Bnl a società di Capgemini e Accenture. Dopo un primo ricorso vinto a luglio 2023, nell’anno in corso sono già state otto - riporta Startmag - le sentenze emesse dal Tribunale di Roma che hanno dichiarato "illegittima" l’operazione che ha coinvolto in totale circa 800 lavoratori.

In particolare, - prosegue Startmag - sulla cessione dei sette rami d’azienda per la gestione operativa dei servizi di back office, Via XX Settembre aveva condotto un’istruttoria proprio a seguito della sigla dell’accordo, ad aprile 2022. L’allora governo Draghi aveva però deciso di non esercitare i poteri speciali previsti dalla legge ovvero il golden power.