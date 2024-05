Bnl, Olaf Foschi nuovo responsabile private sales & credits

Private banking, Olaf Foschi approda in Bnl Bnp Paribas

Nuove nomina in arrivo nel private banking & wealth management di Bnl Bnp Paribas. A partire dal 13 maggio, Olaf Foschi sarà il nuovo capo delle vendite e dei crediti del private banking, riportando direttamente a Luca Bonansea, responsabile della divisione business.

Foschi subentrerà ad Alessandro Carnicelli, il quale, allo stesso tempo, si unirà al team di Stefano Manfrone, responsabile di Bnl Bnp Paribas Life Banker, per contribuire alla crescita di questo importante network in Italia.

Luca Bonansea ha commentato: “In un mercato molto dinamico e che richiede un continuo rinnovamento delle competenze da mettere al servizio dei nostri clienti, poter contare su team diversificati, e su una nuova mobilità nelle carriere professionali, ci aiuta ad essere sempre più efficaci nel supportare lo sviluppo dei programmi strategici dei nostri clienti, affiancandoli in progettualità a volte anche molto complesse.

L’arrivo di Olaf ci consentirà di proseguire nel nostro percorso di crescita, anche grazie alla sua esperienza maturata prima nella consulenza strategica e poi in primari gruppi bancari internazionali; la competenza di Alessandro, soprattutto nelle aree del corporate banking e del private banking, e la sua profonda conoscenza dei bisogni della clientela del mondo imprenditoriale, permetteranno di portare un contributo tangibile nel rispondere alle esigenze provenienti dal nostro network di Life Banker, a partire da quelle del credito e dello sviluppo dell’impresa, lavorando al meglio su tutte le sinergie possibili nel prossimo percorso di convergenza della rete life banker all’interno della divisione private banking & wealth management.”

Olaf Foschi, milanese di 48 anni, ha esperienza nella consulenza strategica con A.T. Kearney e nel settore bancario con Deutsche Bank e Crédit Agricole Italia.

Alessandro Carnicelli, 52 anni, dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio, ha iniziato la sua carriera con Deutsche Bank, per poi assumere ruoli di responsabilità nel Gruppo Bnp Paribas. Negli ultimi due anni e mezzo, è stato head of private sales & credit di Bnl Bnp Paribas private banking & wealth management.