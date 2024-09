Bollette luce, in arrivo una nuova stangata: aumento dell'8,8% per i clienti vulnerabili

Bollette luce, +8,8% nell'ultimo trimestre per i vulnerabili

Nell'ultimo trimestre del 2024 aumenterà dell'8,8% la bolletta elettrica per gli utenti vulnerabili (a basso reddito, anziani, in zone disagiate), 3,4 milioni di famiglie, per le quali la tariffa è fissata dall'autorità publica per l'energia, l'Arera. Lo rende noto la stessa autorità in un comunicato. La variazione per il prossimo trimestre è principalmente dovuta all'atteso aumento dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità, in conseguenza dell'incremento delle quotazioni del gas, che si registra storicamente in vista dei mesi più freddi.

Dal 1° ottobre 2024, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per il cliente tipo sarà di 26,47 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse. La spesa per l'utente tipo vulnerabile in Maggior Tutela nel 2024 sarà di circa 498 euro: in calo del 27,2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno 2023, ma non ancora tornata ai livelli pre-crisi. Codacons, su bollette luce si paga meno che durante la crisi Nonostante l'aumento dell'8,8% nell'ultimo trimestre.

I rialzi delle bollette della luce del +8,8% decisi oggi da Arera per gli utenti vulnerabili sono "incrementi sostanziosi che, tuttavia, mantengono le tariffe della luce al di sotto dei livelli registrati negli anni precedenti". Lo sostiene il Codacons in un comunicato. "Con gli attuali prezzi disposti da Arera - scrive ancora il Codacons -, i clienti vulnerabili pagano infatti il 6,4% in meno rispetto alle tariffe sul mercato tutelato in vigore nell'ultimo trimestre del 2023, e nel confronto con lo stesso periodo del 2022, quando il prezzo della luce era pari a 66,01 centesimi di euro, le bollette risultano in calo addirittura del 60%".