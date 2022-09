Bonomi: "Il Pnrr va cambiato. Non è possibile andare avanti come prima"

Confindustria, Bonomi: "C'è insofferenza sociale, serve il lavoro degno"

Le imprese hanno il "dovere" di offrire un lavoro "degno", basato sulla sicurezza, "libero", "creativo" e "solidale". Il lavoro è la questione "chiave" attorno a cui deve ruotare la prossima azione del governo e l'impegno dell'impresa. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, lo ha ripetuto come un mantra all'Assemblea annuale degli industriali, che quest'anno si è svolta in Vaticano, con un evento straordinario: l'Udienza del Santo Padre alla presenza di oltre 5.000 imprenditori con le loro famiglie.

Un lavoro degno è quello che serve all'Italia invece, afferma Bonomi rivolgendosi a Papa Francesco, viviamo "in un Paese smarrito, diviso ingiusto e con lo sguardo schiacciato sui bisogni presenti". Grandi preoccupazioni arrivano non solo dalla "spaventosa" guerra in Ucraina, dai rincari dei costi dell'energia e dalla "perdurante bassa occupazione", ma anche "dall'onda di sfiducia e sofferenza sociale che esprime una parte troppo vasta della societa' italiana" e a cui urge dare delle risposte. "Continueremo a volere e a sognare un Paese unito. Un Paese in cui il verbo prioritario non e' 'prendere', ma e' 'dare': dare agli altri; dare lavoro; dare futuro; dare dignita'; dare liberta'", sollecita.

Gli imprenditori sono pronti a fare la loro parte: "Crediamo profondamente che sia proprio l'industria, la nostra industria, a poter costituire il primo motore di un vero, nuovo, umanesimo industriale, ad essere progettista di futuro", dice Bonomi, nonostante "il pregiudizio imperante anti-impresa nel dibattito pubblico". Ma anche la politica deve fare la sua parte. E Bonomi non risparmia critiche: "Gli orizzonti della politica sembrano sempre piu' corti e schiacciati su false priorita', avvertiamo piu' che mai la necessita' di progetti di lungo orizzonte, come unica via per dare risposta ai drammatici problemi della societa'".

Tanti i temi caldi toccati da Bonomi nel corso del suo intervento. Sul Reddito di cittadinanza ribadisce la necessita' di una riforma: "Serve lavoro, non sussidi che lo scoraggiano". Bonomi ricorda che "a tre anni dall'avvio, sul Reddito, piu' di un beneficiario su due non ha ancora firmato il Patto per il Lavoro. La legge prevede che il Patto sia sottoscritto entro un mese dal riconoscimento del sussidio". E' necessario poi che lo Stato "superi la strategia del prepensionamento, proprio perche' abbiamo bisogno sia di piu' occupati giovani sia di piu' occupati tra gli over sessantenni".

Confindustria, Bonomi: "Il Pnrr? Non è più possibile andare avanti nella direzione pre conflitto"

Giovani e donne continuano a restare indietro: "Ci sono sempre meno bambini e sempre piu' anziani e, nel mentre, giovani e donne restano svantaggiati nel lavoro. Un fenomeno che non comporta solo declino nei consumi e insostenibilita' dei conti del welfare".

In conferenza stampa Bonomi parla della piu' stretta attualita', a partire dal caro energia. La critica e' che "non sono stati fatti interventi strutturali e una politica comune europea", quando era tempo di farla. Quindi vanno assunte diverse misure a partire dal tetto al prezzo del gas, "lo chiediamo da tempo".

E sollecita la sospensione dei certificati Ets: "E' una follia, in questo momento, consentire ai fondi speculativi di operare. Non e' pensabile che l'Europa e gli Stati membri non intervengano". Se le sanzioni alla Russia proseguiranno e Mosca decidera' di bloccare le forniture si arrivera', secondo Bonomi, al razionamento dell'energia. Per questo gli industriali hanno un confronto aperto con il ministro Cingolani.

Quanto Pnrr evidenzia che "c'e' un problema" perche' il "piano e' stato presentato prima del terremoto economico" seguito alla guerra in Ucraina. "E' evidente che non e' piu' possibile andare avanti in quella direzione", afferma. Infine chiarisce che non scendera' in politica: "Io ho un incarico fino al 2024, e' ben chiaro qual e' il mio mandato", conclude.