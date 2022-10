Bonomi detta l'agenda del governo: "Prima l'energia, poi pensioni e tasse"

Governo, Bonomi: "Serve governo competente al più presto"

"Abbiamo la necessità di un governo autorevole e competente al più presto" per gestire "l'emergenza energetica" che quest'anno comporterà una stangata da "110 miliardi". Cosi il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Non abbiamo tesoretti da nessuna parte, se non vogliamo intaccare la finanza pubblica" ma è "un tema molto delicato". Di certo "tutte le risorse vanno concentrate nell'emergenza energetica" e "oggi il vicolo è molto stretto", aggiunge.

Governo, Bonomi: "Schermaglie non incidano su operatività"

"Attendiamo la composizione" del nuovo governo e "speriamo avvenga nel più breve tempo possibile. Il tempo non è una variabile che possiamo giocarci" ha poi aggiunto Bonomi. "Servono persone competenti e che conoscano bene la macchina pubblica" in modo che chi "arriva sia immediatamente operativo". Sulle tensioni per la formazione dell'esecutivo Meloni aggiunge: "è importante che le schermaglie non incidano sull'operatività del governo". E conclude: "non è un classico 'fate presto' ma 'fate bene'".

"Giorgetti al Mef? Ho ottimo rapporto"

Con Giorgetti attualmente "al Mise, ho un ottimo rapporto, come ministro abbiamo fatto cose importanti insieme" ha chiosato Bonomi. Tecnici o politici che siano "io chiedo persone competenti, penso che il driver dovrebbe essere la competenza", afferma Bonomi, aggiungendo che "laddove si scelga un politico che non ha competenza" in materia "è importante che si circondi di tecnici competenti e che li ascolti".

La priorità deve essere data alla manifattura: "Dobbiamo salvare l’industria, perché senza l’industria non c’è l’Italia" ha concluso il presidente di Confindustria. "Oggi il vicolo è molto stretto" in termini di risorse, ha detto, sottolineando che è una partita che dovrebbe vedere in prima linea un’Europa, che però "non sta facendo l’Europa", aggiunge.