Bonomi all'Univa senza industria non c'è Italia

L’Assemblea Generale 2022 degli industriali varesini, che si è tenuta al Centro Congressi MalpensaFiere di Busto Arsizio, è stata l’occasione per il Presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi, per presentare il “Piano Strategico #Varese2050 per la competitività del territorio”, realizzato insieme al think tank internazionale Strategique, con sede ad Harvard. A guidare lo staff dei ricercatori, il professor Fernando G. Alberti che oltre essere Head di Strategique è anche professore Ordinario di Economia aziendale e Direttore dell’Institute for Entrepreneurship and Competitiveness alla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza.

Hanno partecipato Roberto Grassi Presidente Unione degli Industriali della Provincia di Varese,Giorgia Munari Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Varese,intervento e relazione di Mari Jose Aranguren, Direttore Generale Orkestra Basque Institute of Competitiveness,con le conclusioni di Carlo Bonomi Presidente Confindustria che ha chiesto in modo chiaro al governo di salvare le imprese dalla crisi attuale in particolar modo ha quella energetica,bocciando l'ipotesi di una flat tax e misure di prepensionamento.

Servizio realizzato da Nick Zonna