Occupazione, arriva il bonus: incentivi fino a 650 euro per assumere giovani e donne. Ecco come funziona

Bonus assunzioni giovani e donne: via libera dall'Ue

La Commissione Europea ha dato il via libera al nuovo pacchetto di incentivi per l'occupazione in Italia, destinato all'assunzione di giovani under 35 e donne nel Mezzogiorno. La misura, notificata dal Ministero del Lavoro e inserita nel decreto Coesione, prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro fino a un massimo di 650 euro mensili per ogni lavoratore assunto entro il 31 dicembre 2025.

Il piano prevede un investimento di 1,1 miliardi di euro, finanziato attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato e di donne disoccupate da almeno sei mesi residenti nel Mezzogiorno. L’incentivo si traduce in un esonero contributivo fino a 500 euro al mese per ogni lavoratore, che può salire a 650 euro nel caso di giovani e donne residenti nelle regioni meridionali.

L'iniziativa rappresenta un'importante novità in quanto è stata approvata dalla Commissione Europea al di fuori del Temporary Framework, ovvero le misure eccezionali adottate durante la crisi pandemica e il conflitto in Ucraina. L'autorizzazione è avvenuta in base all’articolo 107(3)(c) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che permette aiuti di Stato compatibili con il mercato interno se ritenuti necessari, appropriati e proporzionati.

Il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha espresso soddisfazione per l’approvazione della misura, sottolineando come l'iniziativa possa favorire la creazione di fino a 180mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. "Giovani e donne rappresentano un valore aggiunto fondamentale per la crescita economica del Paese e con questo provvedimento offriamo strumenti concreti per incentivarne l’inserimento stabile nel mondo del lavoro", ha dichiarato Calderone.