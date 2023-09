Bonus benzina, bollette, sgravi in busta per redditi bassi: Meloni cerca soldi

Bonus benzina e bollette, corsa contro il tempo del governo. Le scadenze si avvicinano

Il governo comincia seriamente a lavorare alla manovra finanziaria, da una parte Meloni cerca di tenere fede alle tante promesse fatte in campagna elettorale, dall'altra deve fare i conti con la realtà: i fondi a disposizione sono pochi e non si potrà accontentare tutti. L'idea della premier è quella di istituire due bonus per aiutare le famiglie con i redditi bassi: per la benzina e per le bollette. Parte da queste misure - si legge su Il Sole 24 Ore - la sfida d’autunno del governo. Strade che corrono parallele al lavoro di preparazione della manovra che entra ora nel vivo con una serie di appuntamenti cruciali culminando a fine mese con la definizione delle risorse davvero disponibili. In cima alle emergenze c’è l’aumento dei prezzi della benzina.