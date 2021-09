Bonus pubblicità 2021, cambiano le date: tutto quello che c'è da sapere

Cambiano le date. Il periodo in cui è possibile richiedere ì il Bonus pubblicità è stato spostato dal 1° al 31 ottobre 2021. Inizialmente, le tempistiche andavano dal 1° al 30 settembre. A causa di questo spostamento, sul web si è creata non poca confusione tra gli interessati ad usufruire di questa agevolazione.

Vediamo di fare chiarezza. Innanzitutto, il motivo dello spostamento è stato un aggiornamento della piattaforma telematica. Ma andiamo ad analizzare di cosa tratta questo bonus nello specifico, spiegando passo dopo passo come funziona , come fare domanda e chi sono i beneficiari.

Bonus pubblicità 2021, che cos’è

In cosa consiste questo Bonus? È un credito d’imposta del 50% per gli investimenti pubblicitari, previsto all’interno del Decreto-legge Sostegni bis, articolo 67. Questo, viene conteggiato sulla somma spesa, ma entro il limite massimo di 90.000.000 di euro.

Bonus pubblicità 2021, il calcolo

In parole povre, per quest’anno, il beneficio concesso è pari al 50% delle spese sostenute in campo pubblicitario. Il credito di imposta sarà dunque calcolato in questo modo: si prende come base il valore complessivo dell’investimento al fine di determinare il credito di imposta. Ovviamente, non si considera il valore incrementale. Infine, la percentuale del Bonus è fissata al 50%, sia per gli investimenti su mezzi di informazione cartacea o sul web, sia per investimenti su servizi radiofonici o televisivi.

Bonus pubblicità 2021, i soggetti interessati

Il credito d’imposta è riservato a tutte le imprese (a prescindere dalla forma giuridica), ai lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

Bonus pubblicità 2021, spese ammissibili e agevolazione

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su: Stampa, anche online (giornali, quotidiani, periodici); Radio e TV, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato

Bonus pubblicità 2021, le novità

Il credito d’imposta è concedibile nella misura unica del 50% del valore totale degli investimenti pubblicitari. Non viene più richiesto il requisito dell’incremento dell’investimento pari all’1% rispetto al 2020. Inoltre, è stato previsto l’aumento delle risorse stanziate pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022.

Bonus pubblicità 2021, le tempistiche

La richiesta per il 2021 può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2021. La dichiarazione telematica nella quale dovrà essere indicato il totale delle fatture effettivamente contabilizzate dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 (salvo modifiche e/o proroghe).

Bonus pubblicità 2021, come fare domanda

È possibile presentare la propria domanda servendosi dei canali telematici messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate. Una volta eseguito l’accesso, mediante l’uso delle credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di Identità Elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o usando quelle di Entratel/Fisconline, il richiedente può scaricare il modulo per trasmettere l’istanza. In alternativa, è possibile recarsi presso Caf o Patronati, oppure da altri professionisti abilitati.