Alert di Booking finto: truffa della prenotazione, ecco come funziona

Booking, frode della prenotazione annullata: come funziona

Con l’arrivo dell’estate e delle vacanze, aumentano anche le truffe online. Infatti questo periodo dell’anno è proprio l'ideale per i truffatori, che approfittano della distrazione e dell’entusiasmo di chi viaggia per "attaccare". In che modo? Utilizzano il nome e il logo di piattaforme note come Booking e Airbnb per ingannare le vittime con false prenotazioni di hotel, attività e appartamenti.

La truffa della prenotazione annullata

Recentenemente Booking ha messo in guardia i suoi utenti sui rischi di phishing, offrendo suggerimenti su come riconoscerli e difendersi. Una truffa particolarmente insidiosa è quella della prenotazione annullata. Il raggiro inizia con un messaggio nella chat del sito di prenotazioni, che avvisa di una possibile cancellazione della prenotazione a causa di un pagamento rifiutato.

Il messaggio invita l'utente a cliccare su un link per risolvere il problema rifacendo il pagamento. Tuttavia, il link porta a un sito che imita perfettamente quello originale, rendendo difficile individuare la frode. Una volta sul sito falso, alla vittima viene richiesto di inserire i dati della carta di credito, cadendo così nella trappola.

Questa truffa è possibile perché i truffatori riescono a ottenere le credenziali dei proprietari dell’alloggio prenotato. Con queste informazioni, inviano il messaggio fraudolento, invitando a effettuare il pagamento tramite un canale non ufficiale.

Come difendersi contro la frode della prenotazione

Per evitare di cadere in questa trappola, è importante non cliccare mai su link sospetti e verificare sempre l’Url del sito. In caso di dubbi riguardanti il pagamento, è consigliabile contattare direttamente il gestore della struttura tramite i canali ufficiali del sito di prenotazioni. La truffa della prenotazione annullata su Booking è simile ad altri tentativi di phishing, come quelli degli Sms fraudolenti dell’Inps.

Suggerimenti di Booking per prevenire le frodi

Booking fornisce diversi consigli per proteggere gli utenti dai tentativi di frode. Tra questi, è fondamentale prestare attenzione ai dettagli di email o messaggi sospetti. Il phishing spesso crea un falso senso di urgenza, minacciando ad esempio la sospensione dell’account, e può contenere errori ortografici e grammaticali. Booking invita a controllare l’indirizzo del mittente, specificando che le email legittime provengono sempre da un indirizzo che termina con “booking.com”. Ad esempio, un indirizzo come “support@booking-103266.com” non è legittimo.