Borsa, Leonardo corre dopo i conti in forte crescita

Borsa, a Piazza Affari Leonardo schiaccia l'acceleratore dopo i conti (+3,36%)

Avvio sostenuto a Piazza Affari, che viaggia in positivo a +0,30%, dove nei primi scambi emerge la corsa di Leonardo. La società ieri ha presentato i risultati preliminari del 2024, con ricavi pari a 17,8 miliardi di euro, in crescita del 16,2% rispetto al 2023 e un incremento in quasi tutti i settori di business.

L'Ebita, pari a 1,525 mld di euro, riflette la solida performance dei business del Gruppo, con una crescita del 15,8% rispetto al 2023 e gli ordini raggiungono i 20,9 miliardi di euro, in crescita del 16,8%. In questo contesto il titolo stamane ha ingranato la marcia e ha raggiunto un guadagno del 3,36% attestandosi a 35,97 euro per azione.

Tra gli altri titoli, buona la partenza anche per Stmicroelectronics, che continua la serie di rialzi raggiungendo quota +1,97%. Conferma la crescita anche Campari, sulla scia dei rumors di stampa che parlano di un piano per tagliare centinaia di posti di lavoro, alcuni dei quali anche in Italia: il titolo sale dell'1,83%. Bene Stellantis (+1,68%) e Tim (+1,11%), positive Tenaris (+1,51%) e Saipem (+1,10%). Sul fronte opposto Terna, che cede lo 0,51%, Snam in calo dello 0,41% ed Eni, che lascia sul parterre lo 0,40%.