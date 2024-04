Borsa, Asia in rosso dopo sisma. A Taiwan calano Tsmc e Foxconn

Borsa Taiwan: -1,3% Tsmc, evacuati temporaneamente siti produttivi dopo il terremoto

I colossi dei semiconduttori di Taiwan, Tsmc e Focxonn, hanno registrato perdite del'1,4 e di oltre il 2 per cento in borsa stamattina. In ogni caso ha tenuto la Borsa di Taiwan (-0,6% per l'indice Taiex) nonostante il terribile terremoto che ha colpito l'isola nelle prime ore della giornata di mercoledi'. Il terremoto di magnitudo 7.4 - il piu' forte da circa 25 anni - ha colpito intorno alle 8 ora locale la costa est dell'isola, provocando almeno sette morti e oltre 800 feriti.

Sul mercato, attenzione ai titoli dei semiconduttori: Taiwan Semiconductor (Tsmc), uno dei principali fornitori di chip di Apple e Nvidia, ha inizialmente evacuato alcuni impianti di produzione, ma ha poi comunicato che i dipendenti sono tornati al lavoro dopo che i siti sono stati ispezionati per garantirne la sicurezza. Il titolo ha chiuso la seduta in calo dell'1,3%.

Tra gli altri titoli del comparto, United Microelectronics ha lasciato sul terreno l'1%. La societa' ha detto di aver evacuato i suoi dipendenti e aver chiuso alcuni siti produttivi. Il terremoto ha danneggiato strade ed edifici, secondo le autorita' locali, e ha provocato interruzioni di elettricita' in diverse aree.

Borse Cina: Chiudono in calo, Hong Kong la peggiore cede l'1,2%

Chiusura in calo per le Borse cinesi che hanno accusato i timori per un allontanamento dell'avvio del ciclo ribassista sui tassi Usa. Limitato l'impatto del dato positivo sul Pmi servizi in Cina. A fine seduta l'indice Composite di Shanghai ha ceduto lo 0,18%, attestandosi a 3.069,30 punti, mentre quello di Shenzhen ha perso lo 0,66%, scivolando a quota 1.767,96 punti. Male anche la Borsa di Hong Kong dove l'Indice Hang Seng ha terminato in flessione dell'1,2% a 16.725,10 punti.